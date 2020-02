Ardea – Proseguono spediti i lavori di sistemazione del piazzale per il parcheggio auto di tecnici e dipendenti comunali e amanti del calcio che si recano al campo sportivo di Ardea. I dipendenti comunali tra pochi giorni occuperanno l’altra metà del palazzo che da circa vent’anni ospita la Tenenza dei Carabinieri di Ardea.

La struttura è sita su via Taormina, angolo via Salvo D’Acquisto, dove, tra l’altro, c’è il campo sportivo comunale nel quale gioca nella categoria “D” la squadra della Nuova Florida, prima in classifica. Soddisfazione dei cittadini di Rio Verde – Nuova Florida che dopo quattro lustri vedono rinascere il proprio quartiere.

Il sindaco Savarese mantiene così la promessa elettorale, ovvero spostare il comune dalla “Rocca di Ardea” alla zona di Rio Verde, lottizzazione nata negli anni sessanta. Ma la riqualificazione del quartiere non si ferma qui. Stando a quanto trapela dalle Istituzioni, presto verranno demoliti anche gli scheletri in cemento della zona per far posto ad un centro commerciale che renderà il quartiere un polo di incontro tra i cittadini e un luogo dove i giovani potranno tranquillamente ed in tutta sicurezza trascorrere ore di svago.

I lavori del plesso che oggi ospita l’Arma, furono fermati dal sindaco Bartolini perché ritenuti abusivi. L’opera riprese a spese del privato proprietario sotto l’amministrazione Farneti che autorizzò il proseguimento dei lavori per trasferirci la caserma dei Carabinieri.

Ora, grazie all’impegno del consigliere pentastellato Sandro Caratelli e del sindaco Savarese, il comune “scende” dalla rocca, che diventerà un museo a cielo aperto per tutti i reperti rinvenuti nel territorio rutulo. Non soltanto opere archeologiche ma anche moderne che già sono posizionate da anni nella piazza centrale e lungo le scalette d’uscita dell’arco della porta.

Il centro storico potrà così ospitare associazioni teatrali e bande musicali, rispolverando le tradizioni e i cibi degli antichi rutuli. Ma le novità non finiscono qui: all’ingresso del centro storico tornerà l’airone cenerino simbolo di Ardea.

(Il Faro online)