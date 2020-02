Atletico Terme Fiuggi, arriva il Cattolica. Macrì: “Non guarderemo l’avversario”

Fiuggi – Deve rialzarsi l’Atletico Terme Fiuggi dopo il ko di domenica scorsa contro il Real Giulianova.

Una sconfitta che ha frenato il tentativo di rincorsa verso la zona play off della formazione allenata da Beppe Incocciati, che non ha comunque nessuna intenzione di mollare la presa, viste le tante giornate di campionato ancora da disputare.

La prossima, col ritorno al Capo I Prati, sarà contro il Cattolica, squadra che ha attualmente 25 punti in classifica e che quindi rappresenta un esempio quasi in carta carbone dell’ostacolo incontrato appena una settimana fa. I punti dei romagnoli sono infatti gli stessi del Giulianova, una squadra che sta quindi lottando per evitare la retrocessione in Eccellenza e che quindi in questo punto del campionato può essere davvero molto pericolosa.

“Noi dobbiamo pensare a ripartire senza guardare l’avversario – esordisce Davide Macrì – dopo la sconfitta con il Giulianova abbiamo l’obbligo di rialzarci, visto che prima di perdere con loro e contro il Montegiorgio arrivavamo da una serie di otto risultati utili consecutivi. Non sarà sicuramente una partita facile, come ogni volta che ti trovi ad affrontare formazioni che sono pronte a lottare anche per un punto, visto che devono centrare la salvezza. La squadra però dopo il passo falso compiuto non ha nessuna intenzione di mollare, anzi. Il morale è davvero alto perché vogliamo chiudere al meglio questa stagione. Il Cattolica, ipotizzo, proverà a pressare alto per cercare di mettere la gara sin da subito sui suoi binari, noi dovremo quindi essere bravi nel non lasciare spazi e provare a colpirli eventualmente negli spazi che lasceranno. Di certo, però, non aspetteremo le loro mosse, punteremo a fare la gara sfruttando le nostre caratteristiche, cercando di tornare alla vittoria davanti i nostri tifosi“.

(Il Faro on line)(foto@Laconi)