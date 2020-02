Benacquista Assicurazioni Latina Basket, Gabriele Benetti è la nuova ala dei nerazzurri

Latina – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è lieta di annunciare di aver siglato un accordo, fino alla fine della corrente stagione, con l’atleta vicentino classe 1995 Gabriele Benetti, ala di 200 cm per 91 kg di peso. Il giocatore si è unito alla squadra in settimana, partecipando già ad alcune sessioni di allenamento, iniziando l’inserimento all’interno del gruppo e lavorando con lo staff tecnico nerazzurro.

Gabriele conosce bene il campionato di Serie A2, avendo preso parte al torneo per 3 stagioni (dal 2015 al 2018) indossando la maglia della Virtus Roma e iniziando la stagione 2018/19 con il Legnano Basket (in entrambe le occasioni è stato avversario del team nerazzurro), prima di doversi fermare per via di un infortunio. Benetti arriva a Latina con la voglia di dare il proprio contributo alla formazione nerazzurra che, in questo periodo di fermo delle partite per le note vicende legate al “Coronavirus”, potrà lavorare in palestra per arrivare pronta e rigenerata alla ripresa dei giochi. Ovviamente questi giorni saranno importanti anche per integrare il più possibile il neo giocatore nerazzurro nel sistema di squadra.

La carriera

Gabriele Benetti, ala di 200 cm per 91 kg di peso, è nato il 30 giugno del 1995 a Vicenza, dove è cresciuto cestisticamente con la Vicenza Basket Giovane e la Pallacanestro Marostica (2012-13). A dicembre del 2013 si trasferisce alla Virtus Bologna, dove rimane per due anni e con cui ha raggiunto nel 2014 il terzo posto alle Finali Nazionali Under 19, oltre a essere stato convocato nelle Nazionali Under 18 e Under 20, prendendo parte con quest’ultima ai Campionati Europei 2015 di Lignano Sabbiadoro. A Bologna Gabriele ha anche l’opportunità di esordire in Serie A nella stagione 2014-15. Nell’estate del 2015 si accasa nella Capitale, dove rimane per 3 stagioni, giocando nel campionato di Serie A2 con la Virtus Roma (anche se nel corso dell’ultimo anno trascorso a Roma un infortunio lo ha costretto a un lungo periodo di stop). Nella stagione 2018/19 si trasferisce a Legnano per disputare il campionato di Serie A2 con i Knights, ma è costretto a fermarsi anzitempo, per via di un nuovo infortunio. A partire da questo momento, e fino al termine di questa stagione, Benetti vestirà la maglia della Benacquista Assicurazioni Latina Basket, sempre nel campionato di Serie A2 Old Wild West.

A Gabriele va il benvenuto in casa nerazzurra e un sincero e caloroso in bocca al lupo, per questa esperienza con la maglia della Benacquista Assicurazioni Latina Basket, da parte del Presidente Commendator Lucio Benacquista e di tutta la società pontina.

(Il Faro on line)(foto@Federico Rossini per Basketinside.com e Gennaro Masti per Ciamillo Castoria)