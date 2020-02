Cittadinanza attiva a Pomezia, il 14 marzo l’incontro pubblico in piazza Indipendenza

Pomezia – Una giornata dedicata alla cittadinanza attiva che vuole mettere al centro i cittadini attivi e tutte quelle realtà associative che nell’ultimo anno hanno realizzato progetti per il Comune di Pomezia. Sabato 14 marzo dalle 10.00 alle 13.00 in piazza Indipendenza sarà allestito uno spazio informativo per la cittadinanza in cui saranno messe a disposizione tutte le informazioni utili per diventare cittadini attivi.

Inoltre, grazie alla collaborazione di cittadini, associazioni e scuole, saranno esposti i progetti già realizzati nel territorio. Alle 11.30 verrà effettuata un’azione simbolica di cittadinanza attiva con la messa a dimore di piante in una aiuola di via Guerrazzi, alle spalle del palazzo comunale.

“Sarà l’occasione – spiega l’Assessore Giuseppe Raspa – per far incontrare i cittadini attivi, condividere le esperienze fatte e i progetti futuri, informare la cittadinanza sulle diverse forme di collaborazione disponibili per partecipare alla valorizzazione del bene comune”. Appuntamento sabato 14 marzo alle ore 10.00 in piazza Indipendenza.

(Il Faro online)