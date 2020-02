Coronas: “Fiumicino non deve farsi prendere dall’isteria della paura del contagio”

Fiumicino – “In questo momento la cosa di cui non abbiamo bisogno è il panico. La donna di Fiumicino contagiata (leggi qui) sta abbastanza bene, non risulta avere particolari gravità, seppur affetta da polmonite”. Lo afferma in un comunicato Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia.

Dobbiamo evitare la caccia alle streghe, stare uniti e osservare le elementari norme di prevenzione, senza isterismi. Siamo in contatto stretto con il Sindaco e faremo quanto in nostro potere per informare e rassicurare.

La salute pubblica è importante, ma l’isteria collettiva è il primo nemico della salute stessa e dell’economia di una città. Restiamo calmi perché stare in allarme è doveroso, farsi aggredire dalle paure è deleterio”.