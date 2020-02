Coronavirus, a Formia in allestimento la tenda ospedaliera pre-triage

Formia – La Regione Lazio, dando seguito all’ordinanza del Ministero della Salute, insieme al Dipartimento della Protezione Civile, sta allestendo trentuno tensostrutture per gli ospedali della regione, che avranno la funzione di pre-triage per l’accoglienza dei casi sospetti di COVID19.

Nella giornata di oggi sarà montata, dalla Protezione Civile “Ver Sud Pontino” una tenda ospedaliera da campo presso l’atrio dell’ ospedale Dono Svizzero. La tenda, una struttura 5,50×5.50, attrezzata per le emergenze contingenti, servirà come pre-triage, per tutti i casi “sospetti”, qualora dovessero esserci, affinché non accedano al Pronto Soccorso, ma seguano un percorso diverso come previsto dal Ministero della Salute.

Le rassicurazione del Sindaco

Sulla vicenda, intanto, è intervenuta il sindaco di Formia, Paola Villa, che ha voluto rassicurare i suoi concittadini: “Il montaggio della tenda è una precauzione necessaria che si sta adottando in diversi ospedali di tutta Italia, non deve allarmarci, anzi deve rassicurarci perché si stanno seguendo tutti i protocolli nazionali ed internazionali.

Un ringraziamento a tutti coloro che instancabilmente stanno lavorando senza sosta perché ci sia assicurata a tutti noi la salute, un ringraziamento a tutto il personale sanitario, medici, infermieri ed assistenti, i volontari di protezione civile e croce rossa italiana, tecnici e operatori che stanno lavorando nel completo silenzio anche nelle aree, come la nostra, dove non ci sono casi e la vita sta trascorrendo serenamente, un grande ringraziamento alle forze dell’ordine che – conclude la nota – stanno assicurando tutte le procedure e le decisioni messe in campo dallo Stato. In questi giorni ognuno deve essere fiero del nostro meraviglioso Paese, che finita l’emergenza, si rialzerà più forte e competitivo.”

(Il Faro on line)