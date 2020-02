Coronavirus: in Italia oltre 1000 le persone positive al test, 29 i morti

Milano – Sono 1.049 le persone che ad oggi risultano positive al Coronavirus. A queste si aggiungono 29 persone decedute e 50 guariti in tutta Italia. Le scuole riaprono in tutte le Regioni italiane tranne che nelle tre con zone rosse – Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna – nelle quali ci sarà la sospensione delle attività fino all’8 marzo. Ritorno a tutte le attività anche per Friuli Venezia Giulia e Marche.

In Liguria, zone aperte, tranne che a Savona. In Piemonte le scuole riaprono da mercoledì. Le decisioni sono state prese dal governo nella riunione alla Protezione Civile a cui hanno partecipato il premier Conte, i ministri e anche le Regioni in collegamento. La situazione all’estero. In Lombardia 60 guariti, calano i ricoveri.

Il governo punta a una terapia d’urto per uscire dall’emergenza del coronavirus, ha detto il premier Conte nella riunione con le Regioni alla Protezione civile. Dopo il decreto per le zone rosse, con le misure di impatto immediato, si pensa a un secondo decreto e a un terzo intervento “più organico”.

“Non ci fermiamo qui. L’Italia ha bisogno di una grande spinta economica. Vogliamo creare una forte spinta semplificatrice e una grande accelerazione degli investimenti”, ha aggiunto. Domani sarà pubblicato il nuovo decreto del presidente del Consiglio con le misure di sicurezza pubblica.

Coronavirus, in Lombardia 60 guariti: calano i ricoveri

“Ci sono sessanta guariti, con tampone negativo, e gli accessi giornalieri in ospedale continuano a diminuire“. Così l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, nella ormai consueta conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza coronavirus.

“Siamo a 615 tamponi positivi realizzati su un totale di 5.723 tamponi realizzati, circa il 12% – dice -. Abbiamo 256 pazienti ricoverati, più 80 in terapia intensiva, meno rispetto ieri. Siamo a 23 decessi, tutte persone anziane e con patologie”. “Stiamo interloquendo con il governo per inserire la possibilità di assunzione di pensionati, sia medici che infermieri. Abbiamo bisogno di personale specializzato”. Lo ha detto l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera.

(fonte Ansa)