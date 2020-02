Coronavirus, Leu Fiumicino: “Solidarietà alla famiglia contagiata, piena fiducia nella task force”

Fiumicino – “Vogliamo esprimere piena fiducia nelle misure messe in atto questa mattina dall’amministrazione di Fiumicino, della Regione Lazio e del Comitato tecnico scientifico dell’istituto Nazionale per le Malattie Infettive, che siamo sicuri agiranno con competenza a tutela della salute dei nostri concittadini” (leggi qui).

Lo dichiarano gli esponenti di Liberi e Uguali Fiumicino, che aggiungono: “Rivolgiamo piena solidarietà alla famiglia in isolamento allo Spallanzani che è stata esposta ad una ingiustificata gogna mediatica. È inoltre necessario, con lucidità, contrastare il tentativo di rappresentare la nostra Città come il deserto dei tartari, così come fatto da alcuni ‘giornalisti’ con modalità che riteniamo scandalose”.

“Ci sentiamo di esprimere la nostra vicinanza alle tante attività commerciali che insistono su questo territorio, che rischiano ingiustamente una paralisi e per le quali chiederemo nei prossimi giorni di intervenire con misure atte a sostenerle”, concludono i portavoce di LeU.

(Il Faro online)