Fpl Cgil: “Pieno sostegno al consigliere comunale Tarantino”

Ardea – “Esprimiamo la nostra piena solidarietà al consigliere comunale di Ardea Dott.ssa Anna Maria Tarantino, alla quale nella mattinata di ieri è stata incendiata l’auto in evidente segno di intimidazione”. Così in una nota il sindacato Fp Cgil Roma Sud Pomezia Castelli.

“Al Consigliere comunale va il nostro sostegno pieno – continua il Sindacato – e l’apprezzamento per il difficile lavoro che svolgono come rappresentanti istituzionali, con trasparenza e professionalità, per il funzionamento di un fondamentale presidio di democrazia e di buon governo territoriale”.

“Atti vandalici e intimidazioni da tempo stanno interessando l’intera cittadina di Ardea, prima con atti intimidatori al Segretario comunale e ora prendendo di mira un Consigliere comunale. Siamo convinti che la solidarietà non basta più per condannare episodi come quello subito dal Consigliere, ma occorre una vera presa di coscienza da parte di tutti, dalla politica alla società civile, dalle istituzioni ai semplici cittadini, per erigere una barriera contro chi mette in atto comportamenti intimidatori nei confronti di amministratori democraticamente eletti”.

“Certi che – conclude Fp Cgil – la magistratura e le forze dell’ordine sapranno individuare matrice e autori dell’intimidazione subita dal consigliere Comunale, ribadiamo la nostra vicinanza istituzionale e personale. È difficile immaginare una società più giusta se la maggioranza dei cittadini subisce passivamente il tentativo di soggetti che vogliono imporre la loro ‘legge’ violando le norme che stanno alla base del nostro ordinamento giuridico”.

