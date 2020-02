Judo, agli European Open di Varsavia Carmine Di Loreto è oro

Varsavia – Nell’European Open a Varsavia Carmine Di Loreto ha messo al collo un’altra medaglia d’oro nei 66 kg che, in quest’occasione, si è accompagnata con quella d’argento meritata da Biagio D’Angelo nei 60 kg.

Soltanto quattro settimane fa il 26enne Di Loreto vinse a Sofia, si è ripetuto in Polonia con cinque belle vittorie ottenute su Bartlomiej Garbacik (Pol), Luukas Saha (Fin), Dzmitry Muzhaila (Blr), Petr Zhukov (Rou) ed in finale su Karo Marandian (Ukr). Percorso eccellente anche per il ventenne Biagio D’Angelo che ha conquistato la finale dei 60 kg con le vittorie su Davud Mammadsoy (Aze), Tibo Volleman (Ned), Lehel Orban (Rou) e Justo Nunez Rodriguez (Esp), cedendo poi il passo per l’oro al francese Jolan Florimont.

“Carmine è il solito combattente e non si può dire niente, di fronte ad uno come lui bisogna solo alzare le mani e per fargli un applauso. – ha commentato il coach Elio Verde – È stato proprio bravo bravo bravo! Sono molto contento per Biagio – ha aggiunto – perché è riuscito ad esprimere tutto il lavoro che fa sempre in allenamento e sta iniziando ad avere più confidenza con questo livello. Lo ha dimostrato!”.

Nella prima giornata di gare sono stati ottenuti anche un quinto posto nei 48 kg con Alessia Ritieni (tre vittorie su Shafag Hamidova, Aze, Amber Gersjes, Ned, Lois Petit, Bel) ed un settimo posto nei 60 kg con Andrea Carlino (due vittorie su David Ferguson, Gbr, Oriol Subirana Pujals, Esp).

Domani in gara Massimiliano Carollo, Tiziano Falcone, Kenny Komi Bedel (81), Davide Pozzi, Andres Felipe Moreno (100), Federica Luciano (63), Carola Paissoni (70), Melora Rosetta, Lucia Tangorre (78), Elisa Marchiò (+78).

(Il Faro on line)