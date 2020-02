Nettuno, via alla manutenzione della segnaletica stradale

Nettuno – Lunedì 2 marzo 2020 partirà la prima fase dei lavori di manutenzione della segnaletica stradale da parte della Polizia Locale. Questo step segue quello di accertamento capillare sul territorio delle situazioni su cui intervenire e che hanno portato a quattordici ordinanze che hanno evidenziato la presenza di cartelli stradali usurati o danneggiati.

Come primo intervento verranno istallati nuovi stalli per i posti riservati a portatori di handicap e cartelli di carico e scarico che definiscono gli spazi per le attività di rifornimento di numerosi esercizi commerciali.

“La viabilità è uno dei punti importanti per la sicurezza urbana e stradale– spiega l’assessore alla Polizia Locale del Comune di Nettuno Dott. Marco Roda – significa anche controllare il territorio, verificarne le criticità ed attivarsi per sistemare le situazioni non a norma dando, in questo modo, risposte concrete ai cittadini nettunesi”.