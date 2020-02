Top Volley Cisterna, confermata la partita del 7 marzo

Latina – La Lega Pallavolo Serie A ha comunicato le variazioni al calendario di Superlega dopo la sospensione del turno di questo fine settimana a causa dell’allerta sanitaria.

Resta confermata la partita in programma sabato prossimo 7 marzo (alle ore 18:00) al palazzetto dello sport di Cisterna di Latina senza nessuna limitazione, mentre il match con Trento, inizialmente previsto per il primo marzo, si giocherà nel turno infrasettimanale di mercoledì 18 marzo alle 20:30.

Settore Giovanile – Continua l’avventura dei giovani della Top Volley nel campionato di pallavolo di serie C, torneo al quale il Club pontino partecipa con tutti giocatori Under 21 e due Under 23 in un’ottica di crescita del settore giovanile. Nel match valido per la terza giornata di ritorno la Top Volley è stata superata (1-3) dal Marino al termine di una sfida combattuta.

Gli ospiti nel primo set partono meglio e vanno avanti di qualche punto che riescono a mantenere fino alla fine del set, nonostante un buon ritorno della Top Volley, secondo set a parti invertite, partenza a razzo della Top Volley che arriva ad avere anche sei punti di vantaggio con Rossato in bella evidenza, vantaggio che viene capitalizzato al meglio, Marino tenta di avvicinarsi con i colpi di Barbetti e Ausili, ma una maggiore determinazione dei pontini fa in modo che questi riescano a portare a casa il parziale e pareggiare i conti. Terzo set ed equilibrio iniziale, nessuna delle due formazioni riesce a scappare via, il tabellone segna 10-10 quando la Top Volley accusa un piccolo passaggio a vuoto, coach Feragnoli cambia qualche pedina ma il Marino riesce a guadagnare un paio di break di vantaggio e conservarli con caparbietà, cosa che permette loro di chiudere a favore il set. Il quarto è la fotocopia del secondo, specie in avvio, Top Volley subito a segno arrivando al 10-4 e 16-11 grazie a Bragazzi ed un concreto Rondoni, gli animi in mezzo al campo si scaldano, Marino però ha la forza di trovare in Finauri e il solito Barbetti i suoi attori principali e riaggancia i pontini: le ultime fasi sono al cardiopalma, con la Top Volley che sciupa tre palle per chiudere il set, cosa che invece non falliscono gli ospiti alla prima occasione, vincendo set e incontro.

Campionato Regionale Di Pallavolo Maschile – Serie C – Girone A

3^ Giornata Di Ritorno – Partita Del 22/02/2020

Top Volley Cisterna – Marino Pallavolo Asd 1 – 3

Top Volley: Feragnoli 5, Bragazzi 8, Troiani 4, Margagliano 7, Rossato 20, Rondoni 17, Montini, Abagnale, Caccioppola (L1), Ajola (L2). n.e. Porcari, Oueslati. 1° all. Feragnoli.

Marino: Amici, Ausili 11, Barbetti 19, Bartolini 2, Basili 1, Bocek 7, Pera 2, Finauri 10, Marcelli (L1). n.e. Di Gianfelice, Sommese, Cocuzzone (L2). 1° all. Ronsini.

Arbitri: Porcelli, Diana.

Parziali: 20-25, 25-19, 21-25, 26-28

Top Volley: Bv 4, Bs 21, M 10

Marino: Bv 1, Bs 12, M 5

Durata set: 22′, 24′, 26′, 35′.

Comunicato della Lega Pallavolo Serie A

“SuperLega Credem Banca

Recuperi della 9a di Ritorno del’1 marzo

La giornata del weekend, 9a di Ritorno di SuperLega, sarà recuperata mercoledì 11 e mercoledì 18 marzo, rispettando i turni prefissati dalla CEV per le Coppe europee.

Mercoledì 11 marzo 2020, ore 19.30

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Allianz Milano

Mercoledì 11 marzo 2020, ore 20.30

Calzedonia Verona – Consar Ravenna

Kioene Padova – Gas Sales Piacenza

Mercoledì 18 marzo 2020, ore 20.30

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora – Sir Safety Conad Perugia

Vero Volley Monza – Cucine Lube Civitanova

Itas Trentino – Top Volley Cisterna

Riposava: Leo Shoes Modena

L’afflusso del pubblico alle gare sarà regolato dalle normative emanate delle autorità competenti”.

(Il Faro on line)(foto@Libralato)