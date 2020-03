Calicchio: “Da domani Valle Coppa avrà il suo collegamento con la stazione di Maccarese”

Fiumicino – “Seppur già conoscendo le problematiche di Aranova, ed in particolare di Valle Coppa e Via Raulich, ritengo comunque che l’incontro di questa mattina sia stato un utile approfondimento sulle criticità logistiche“. Lo dichiara l’assessore ai Trasporti Paolo Calicchio.

“Nelle zone in questione sono, infatti, evidenti i limiti strutturali e stradali per consentire un’efficace circolazione dei mezzi pubblici. Ma, seppur in via provvisoria, stiamo predisponendo, a partire da domani, un servizio dedicato perlomeno agli studenti, come già realizzato per Tragliata, Tragliatella e Testa di Lepre.

Per questo la navetta che parte da Testa di Lepre, in Largo Formichi, alle ore 7.00 proseguirà sino a Valle Coppa, per poi arrivare alla Stazione di Maccarese dove si scambierà con l’altra di Tragliatella e proseguire per Viale di Porto. Alle 13.20 poi partirà dalla scuola di Viale di Porto per fare lo scambio a Maccarese e passare quindi per Aranova, Valle Coppa e salire a Testa di Lepre.

Ricordo a tutti, come ho già fatto questa mattina nella costruttiva assemblea cittadina organizzata dall’Associazione Crescere Insieme di Aranova, che siamo per il Trasporto Pubblico Locale in un periodo di rodaggio, in cui si chiede a tutti di collaborare con pazienza, per la ricerca di plausibili soluzioni alle varie problematiche”.