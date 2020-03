Calicchio: “Dal 2 marzo bus dedicati a studenti e pendolari di Tragliata, Tragliatella e Testa di Lepre”

Fiumicino – “Da lunedì 2 marzo 2020, saranno attivi bus dedicati per il trasporto scolastico che collegheranno la stazione FF.SS. di Maccarese e le località di Testa di Lepre, Tragliata e Tragliatella. In questo modo gli studenti e i pendolari potranno raggiungere la stazione Maccarese dove potranno prendere il bus per raggiungere gli istituti scolastici di viale Maria e di viale di Porto”. Lo dichiara l’assessore ai Trasporti Paolo Calicchio.

“Per il ritorno, le navette partiranno da viale Maria e viale di Porto e arriveranno alla stazione di Maccarese dove si potranno prendere gli altri bus – prosegue l’assessore -. Questo ottimizza i tempi di percorrenza”.

“All’andata i bus partiranno alle 7.00 da Testa di Lepre (largo Formichi) e alla stessa ora da Tragliata (via delle Pertucce) – spiega Calicchio -, mentre al ritorno sono alle 13.20 dall’istituto di viale Maria e alle 14.20 dall’istituto di viale di Porto“.

“Il servizio ha lo scopo di garantire un transito dei bus la mattina e due transiti per il ritorno – conclude l’assessore – in vista di ulteriori aggiustamenti in fase di esecuzione per delineare al meglio l’attivazione del nuovo Tpl”.

(Il Faro online)