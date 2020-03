Coronavirus a Fiumicino, il M5S: “Non è tempo di polemiche ma di collaborazione”

Fiumicino – “In questo periodo di fragilità e in alcuni casi di emergenza sofferta dal nostro Paese, anche il nostro Comune è coinvolto a fronteggiare, con misure di contenimento, il propagarsi del Covid-19“.

E’ quanto si legge in una nota diffusa dal Movimento 5 Stelle di Fiumicino, che prosegue: “Alla notizia di una nostra concittadina risultata positiva sono state attuate tutte le procedure da protocollo previste e da cittadini prestati alla politica i nostri portavoce pentastellati hanno espresso piena disponibilità a collaborare con le istituzioni”.

“Non è tempo di polemiche ma di collaborazione – dichiara il consigliere Walter Costanza – fare del terrorismo mediatico o sciacallaggio politico è un atteggiamento tanto inappropriato quanto becero e come Movimento cinque stelle riteniamo che in questo tipo di emergenze non esistano battaglie di colore politico. La nostra comunità si è stretta intorno alla famiglia contagiata in un abbraccio di solidarietà ma non è stata infettata dallo scomposto allarmismo che genera danni su più fronti”.

“A conferma delle parole del consigliere Costanza è stata la reazione di un gruppo di cittadini riunitosi ieri in Darsena (leggi qui) per manifestare contro un servizio giornalistico in cui un cronista, in un video, ha fornito una descrizione falsata della città in preda al ‘Venerdì della paura’“, conclude la nota.

(Il Faro online)