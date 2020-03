Duathlon, oltre 1000 partecipanti a Sabaudia: successo sportivo

Sabaudia – Ancora un evento sportivo nella città delle dune, ancora un successo per tutta la comunità di Sabaudia.

Oltre mille le presenze totali sul territorio registrate domenica scorsa in occasione della prima edizione del Duathlon, presenze che hanno di fatto confermato la grande attrattiva della città e dato un forte impulso a quel progetto di destagionalizzazione e turismo sportivo intrapreso dall’Amministrazione comunale, finalizzato a creare un indotto economico e di immagine attraverso lo sport nelle sue diverse declinazioni.

Ben 257 gli atleti di tutte le categorie che hanno aderito alla chiamata dell’ASGS – promotrice della manifestazione – e circa 700 gli accompagnatori presenti, i quali hanno generato un positivo fermento per gran parte della giornata, anche e soprattutto in ottica di fruizione dei servizi. Per la realizzazione dell’evento, sono stati coinvolti 50 giovani del territorio, ai quali è stato riconosciuto un contributo a titolo di rimborso spese, senza tralasciare le persone dello staff organizzativo che hanno soggiornato nella città delle dune.

“Numeri importanti che confermano la bontà di queste manifestazioni sportive in ottica di promozione turistica e sviluppo economico – commenta soddisfatto l’assessore allo Sport Alessio Sartori – Sabaudia sta dimostrando quanto lo sport possa essere davvero volano importante per l’economia locale, soprattutto nei periodi di bassa stagione, e primario attrattore di opportunità nel comporto sportivo, sede naturale di manifestazioni di diverso genere anche a caratura nazionale e internazionale. Il mio ringraziamento va agli organizzatori, al Presidente Zanetti, all’Ufficio Sport e a quanti hanno contribuito alla perfetta riuscita della competizione, già destinata ad aver seguito negli anni a venire”.

“Questo, secondo noi, è il modo giusto per far crescere il Triathlon a Sabaudia. Si parla di dare a questo evento una titolazione di valore: noi ci stiamo lavorando con l’intenzione di raggiungere standard qualitativi sempre più alti e un coinvolgimento totale degli atleti di settore di tutto il territorio italiano e anche oltre. Sabaudia è location perfetta per simili manifestazioni e i suoi meravigliosi scenari paesaggistici rendono ogni occasione sportiva un momento davvero unico – commenta il presidente dell’ASGS Massimiliano Zanetti – Vorrei ringraziare l’Amministrazione comunale per il supporto offerto, a partire dal sindaco Gervasi, dall’Assessore Sartori e dal consigliere Enrico Veglianti, i quali sin da subito hanno creduto nel nostro progetto sportivo”.

Il prossimo 3 maggio Sabaudia ospiterà il Campionato Regionale di Triathlon Youth A.

(Il Faro on line)(foto@FotoForGo.Com)