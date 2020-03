Emergenza coronavirus: ecco i provvedimenti a sostegno delle imprese turistiche

Roma – Meno 40% di arrivi e migliaia di disdette. Più l’inevitabile tracollo del turismo americano dopo l’annuncio Usa di elevato rischio contagio in Italia.

Turismo a picco per effetto del coronavirus e primi interventi da parte del Governo a sostegno delle imprese turistiche. I numeri del tracollo sono da brividi per le 300mila imprese operanti nel settore con un milione e mezzo di posti di lavoro.

Così, venerdì 28 febbraio, il Consiglio dei Ministri ha approvato un primo decreto recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori, imprese e turismo a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 conosciuto come coronavirus.

Sospensione di versamenti ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero, agenzie di viaggio e Tour Operator, sono le misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori, imprese e turismo a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, contenute in un primo decreto approvato venerdì sera dal Consiglio dei Ministri.

Sospeso anche il versamento delle ritenute alla fonte operate, in qualità di sostituti di imposta nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Al momento è previsto che i versamenti sospesi siano effettuati in unica soluzione entro il 30 aprile 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi, ma come chiarito venerdì sera dal Ministro Franceschini, nel corso dell’incontro svoltosi al MIBCT, le esigenze tecniche per la emanazione urgente dei provvedimenti, impongono di definire nell’immediato termini stretti che potranno però, a seconda delle esigenze, essere successivamente estesi.

Sono infatti già in via di definizione, ulteriori provvedimenti urgenti per il settore in tema di ammortizzatori sociali (cassa integrazione in deroga, fondo fise cc), accesso al credito, sospensione dei mutui, differimento di termini.

(Dal sito dell’Ass. Italiana Confindustria Alberghi)

“Bene le prime decisioni del Consiglio dei Ministri e Abi ma serve di più. Venerdì sera, il Consiglio dei Ministri ha deciso di prorogare i termini per il pagamento di imposte e contributi dovuti dalle strutture ricettive, e l’Abi ha annunciato una moratoria dei mutui, si tratta di segnali di attenzione che accolgono alcune nostre istanze e che ovviamente apprezziamo, ma che purtroppo non sono sufficienti – commenta Bernabò Bocca, Presidente di Federalberghi.

Una considerazione che nasce dall’annuncio del Dipartimento di Stato USA, dell’innalzamento dell’allerta nei confronti dell’Italia al livello 3, che invita i cittadini americani a riconsiderare i viaggi nel nostro Paese a causa dell’emergenza coronavirus, evitando quelli che non sono necessari.

«I turisti provenienti dagli USA – rammenta Bocca – costituiscono per l’Italia il primo mercato extraeuropeo, sia in termini di presenze che di spesa, ed il secondo mercato straniero in assoluto, dopo la Germania.”

I DATI DI FEDERALBERGHI

Secondo le elaborazioni del centro studi Federalberghi, i cittadini statunitensi, con 5,6 milioni di arrivi e 14,5 milioni di pernottamenti annui, rappresentano circa il 9% dei turisti stranieri che vengono ogni anno ospitati negli esercizi ricettivi italiani e la spesa dei turisti USA in Italia è di circa 5 miliardi di euro all’anno, con un valore medio di circa 140 euro giornalieri, tra i più alti del mercato.

“Chiediamo pertanto alle istituzioni a tutti i livelli, quindi non solo allo Stato, ma anche alle Regioni e ai Comuni – conclude Bocca – di adottare con urgenza ogni misura utile a garantire liquidità alle aziende e salvaguardare i posti di lavoro, per evitare il tracollo di un settore strategico, in cui operano oltre 300.000 imprese, che offrono lavoro a 1,5 milioni di persone.»

“Martedì prossimo – dichiara Giuseppe Roscioli, Presidente di Federalberghi Roma – si riunirà in Campidoglio il tavolo di crisi con le associazioni del Turismo per valutare le azioni da mettere in campo. Porteremo i numeri per far capire la gravità della situazione.”

Testo integrale dell’Art. 8 (Sospensione versamenti ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero), del Decreto-legge recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori, imprese e turismo a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19:

Per le strutture turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020: a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta; b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. 2. I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 aprile 2020. Non si fa luogo al rimborso delle ritenute, dei contributi previdenziali nonché assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati. 3. Per le strutture turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei Comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2020, n. 48.