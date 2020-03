Il 7 marzo al via la prima stagione teatrale di Torvaianica

Pomezia – Si alza il sipario della prima stagione teatrale di Torvaianica. Dopo i 20 spettacoli di Pomezia, sabato 7 marzo si inaugura il palcoscenico del litorale, con 6 rappresentazioni teatrali presso il teatro della parrocchia Beata Vergine Immacolata. Il primo appuntamento, il famoso musical San Michele-L’Angelo dell’Apocalisse che aprirà la stagione di Torvaianica, si terrà all’interno della Chiesa di piazza Ungheria.

“Rafforziamo quest’anno – spiega la vice Sindaco Simona Morcellini – una virtuosa collaborazione con la parrocchia Beata Vergine Immacolata, che non solo mette a disposizione la propria area teatrale per gli spettacoli, ma ospiterà all’interno della Chiesa il musical che aprirà la stagione a Torvaianica il 7 marzo. Ringrazio vivamente, a nome di tutta l’Amministrazione comunale, don Andrea Conocchia per la sua disponibilità”.

Gli spettacoli, sempre gratuiti, seguiranno ogni settimana nelle serate di sabato e nei pomeriggi di domenica (spettacoli per bambini) fino al 22 marzo.

“Continuiamo ad offrire una stagione teatrale completamente gratuita rispondendo anche alle esigenze dei residenti di Torvaianica – aggiunge il Sindaco Adriano Zuccalà – Una programmazione che è già stata un successo a Pomezia, con spettacoli sempre partecipati, che vede alternarsi compagnie teatrali di professionisti e associazioni del territorio e che conferma ancora una volta l’attenzione della nostra Amministrazione per la crescita culturale del territorio”.

(Il Faro online)