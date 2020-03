“Omeopatia e yoga nelle allergie primaverili”, la conferenza a Nettuno

Nettuno – Si terrà sabato 14 marzo, dalle ore 16.00 alle 19.00, la conferenza “Omeopatia e yoga nelle allergie primaverili” in via Santa Maria Goretti 2, a Nettuno.

“Nel corso degli ultimi decenni si sta registrando, soprattutto nei Paesi industrializzati, un costante aumento delle patologie allergiche – spiegano gli organizzatori -. Queste affezioni infatti sono strettamente correlate a molteplici fattori di rischio (inquinamento ambientale, fumi di scarico, cibi adulterati, etc.) come pure alle crescenti intolleranze alimentari ed allo stress psicofisico tipico dei nostri tempi. Le allergie tuttavia non sono un “disturbo isolato” ma rappresentano la punta dell’iceberg perché coinvolgono l’intero organismo: un approccio olistico, in grado, cioè, di stimolare una risposta globale da parte dell’organismo stesso è sicuramente da preferire rispetto ad un trattamento puramente sintomatologico”.

“Anche lo yoga può offrire soluzioni utili ed interessanti. Può venirci in aiuto in caso di allergie migliorando la respirazione e alleviando così i sintomi della rinite, della sinusite o dell’asma. In molti casi le allergie si manifestano in modo intenso proprio quando si vive una condizione di forte affaticamento mentale e fisico. Con la pratica yoga si impara ad abbandonare le tensioni e a sciogliere i blocchi fisici. Grazie al pranayama (le tecniche di respirazione profonda) e le asana (movimenti del corpo) che agiscono a livello non solo fisico, ma anche energetico, si rinforza il sistema immunitario, si rilassa la mente e questo effetto è molto importante per prevenire i sintomi allergici”.

La partecipazione alla conferenza è gratuita ma è gradita la prenotazione possibilmente per email al seguente indirizzo: associazionecaraenergy@gmail.com. Telefono: 3296170865.

(Il Faro online)