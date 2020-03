Ostia, battesimo per Decimo Rinasce “megafono” dei cittadini

Ostia – La statua di Sant’Agostino ha fatto da battesimo ad una promessa di rivoluzione “gentile” a favore del litorale romano: comitati cittadini a sostegno delladruqalifucaziobe, d’immagine mamanche di sostanza, di Ostia.

Prima uscita ufficiale dell’Associazione Decimo Rinasce sabato mattina, di fronte a tanti cittadini accomunati dalla speranza di un rilancio del territorio. A fare da sfondo, il Giardino di Sant Agostino, di fronte al Palazzo del Governatorato in Piazza della Stazione Vecchia ad Ostia.

Questo nuovo contenitore civico “Decimo Rinasce”, il cui nome richiama certamente un sentimento condiviso da tutti i cittadini del X Municipio, si pone il principale obiettivo della riqualificazione del territorio e per questo raggrupperà diverse associazioni culturali, sociali e di promozione del Municipio X di Roma.

“Abbiamo la speranza – dichiara la portavoce dell’associazione Decimo Rinasce Serena Basciani – che questo possa essere un canale di ascolto e che nel tempo possa diventare un megafono, dei cittadini e per i cittadini.”

“Decimo Rinasce, è un progetto che vuole sottolineare l’importanza delle radici di questo territorio, guardando con fiducia ai nuovi modi di comunicare. Mi aspetto per questo – aggiunge la Basciani – che la collaborazione tra i colleghi della stampa, le associazioni e i cittadini, che invitiamo ad unirsi a noi, avvicini le realtà che da sempre lavorano per la crescita del nostro territorio e che da oggi sono riunite in questa Associazione.”.

LA LISTA DEI COMITATI

Fanno parte di Decimo Rinasce: Pro Loco Ostia litorale, Pro Loco Ostia Antica, Sogno Comune, Insieme X il Comune, Progetto Comune, Alta Voce, Ostia Antica Viva, Ostia in Bici, Campani in Tiberi, Alta Marea, Fita Lazio, CdQ Acilia Monti San Paolo, Per sentirmi Viva Onlus.