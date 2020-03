Paura a Terracina: in fiamme i locali della centrale Telecom

Terracina – Sono circa le 16.30 quando, nel pieno centro di Terracina, in una zona densamente abitata, si registrano attimi di paura: da alcuni locali della centrale Telecom si vede uscire un denso fumo nero.

Tempestivo l’intervento dei vigili del Fuoco, che hanno domato l’incendio. Il fumo, in principio diffusosi per le vie della zona, si è poi diradato grazie alla lieve pioggia scesa sulla città.

Ancora incerte le cause. Per il momento, la tesi più accreditata è quella del corto circuito, mentre pare essere momentaneamente esclusa la pista del dolo. Degli accertamenti del caso se ne occuperà la Polizia di Terracina. Fortunatamente, infine, non si registrano feriti.

(Il Faro on line)