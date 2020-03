Tarquinia, presentata la giuria del concorso “Memorial Emilio Valerioti”

Tarquinia – Il concorso fotografico “Memorial Emilio Valerioti” (leggi qui) ha annunciato la composizione della giuria chiamata a valutare le fotografie del contest. La commissione si amplia e vede l’ingresso dei fotografi Cristiano Morbidelli e Carlo Panza. Loro, insieme, alla fotografa Francesca Mauri, alla pittrice Barbara Mellace, al coreografo Antonio Natali, allo stilista Roberto Prili di Rado, al giornalista Fabrizio Ercolani e al presidente dell’associazione culturale di fotografia e cinema DotRaw Tiziano Crescia, saranno chiamati a scegliere il vincitore assoluto e i vincitori della sezioni in gara che riprendono quattro titoli di famose canzoni italiane per raccontare in immagini paesaggi, volti, storie, natura e creatività artistica. Da “Sotto questo sole”, per panorami e natura, a “Ti scatterò una foto”, per ritratti e street; da “Mare mare” a “Pazza idea”, per la creatività fotografica.

“Ringrazio innanzitutto i giurati storici – afferma Maria Antonietta Valerioti, presidente dell’associazione Viva Tarquinia -. Ogni anno aderiscono con entusiasmo al concorso, svolgendo uno straordinario lavoro. E do il benvenuto a Carlo Panza e Cristiano Morbidelli. Entrambi hanno accettato immediatamente il mio invito. Sono due fotografi che vantano prestigiose collaborazioni e importanti riconoscimenti. Per quanto riguarda i premi, il vincitore assoluto del concorso riceverà un buono di 250 euro da spendere per l’acquisto di attrezzature fotografiche. Ai primi classificati di ogni sezione andranno una cesta di prodotti tipici locali per un valore di 100 euro. Al vincitore, scelto con il voto dei visitatori della mostra, sarà consegnata una targa o una coppa. A tutti gli iscritti sarà dato un piccolo ricordo”.

Ogni partecipante al concorso potrà proporre fino a tre foto, anche per categorie diverse, nel formato 20x30cm, da spedire o portare a Foto Ottica Valerioti (corso Vittorio Emanuele n. 7, Tarquinia, cap 01016) entro il 12 marzo. Per informazioni è possibile chiamare lo 0766 840886 o scrivere a otticavalerioti@gmail.com mailto:otticavalerioti@gmail.com.

(Il Faro online)