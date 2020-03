Fiumicino – L’associazione crescere insieme ringrazia tutti i cittadini intervenuti al primo incontro pubblico tenutosi oggi ad Aranova per parlare delle problematiche legate alla partenza immediata del nuovo trasporto pubblico locale approvato dall’amministrazione comunale.

“Una riunione organizzata velocemente – è scritto in una nota a firma del direttivo dell’Associazione crescere insieme – per colmare l’allarmismo diffuso sul territorio, la carenza d’informazione e per cercare di reperire materiale informativo a disposizione dei cittadini. Ringraziamo gli amministratori locali intervenuti e l’assessore ai trasporti.

Nel confronto, tra problematiche sollevate dai cittadini delle varie località del nord e le deduzioni tecniche riferite dai consiglieri Severini, Baccini e dall’assessore Paolo Calicchio, è emerso un quadro che richiederà interventi e programmazione; ma siamo felici che tutto sia frutto di un incontro tra politica e cittadini. Noi crediamo in questa politica, nella politica del confronto, nella politica della partecipazione pubblica, nella politica dello scambio di idee… e continueremo a farlo.

Come concordato con l’assessore Paolo Calicchio, continueremo a raccogliere segnalazioni su disservizi, anomalie e quanto altro legato al nostro territorio ed inerente al trasporto pubblico, così da cercare di trasformare le segnalazioni stesse in prospettive e conseguenti azioni, tramite il consigliere di riferimento del nostro territorio Roberto Severini. Ringraziamo per la partecipazione i cittadini di Aranova, Testa di Lepre, Tragliata, Torrimpietra, Palidoro, Maccarese, il comitato cittadino di Fregene e il gruppo storico di Aranova”.