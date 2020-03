Zotta: “18 chilometri di asfalto nuovo per via Ardeatina”

Roma – “Abbiamo inserito nel programma delle opere di quest’anno i lavori di ripavimentazione e messa in sicurezza della strada provinciale Ardeatina, nei tratti che vanno dal km 9,500 al 20 e dal 23,200 al 27,200″. Lo afferma Teresa Zotta, Vicesindaco della Città metropolitana di Roma.

“Diciotto chilometri del nuovo pavimento stradale – prosegue il Vicesindaco – di un’arteria tra le più importanti della viabilità metropolitana, percorsa ogni giorno da migliaia di cittadini. In questi anni abbiamo cercato di intervenire con i fondi disponibili, in situazioni di emergenza. Con questo stanziamento, sarà possibile avviare un intervento più corposo che risolverà in parte le criticità più volte segnalate dai cittadini e aumenterà la sicurezza degli utenti”.

“Grazie alla stretta collaborazione con il Consigliere Delegato alla Viabilità Carlo Caldironi, gli uffici tecnici stanno avviando la fase di progettazione del lavoro”.

(Il Faro online)