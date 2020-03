Armocromia, e tu di che stagione sei?

L’ armocromia è un’analisi che si basa sul colore della carnagione, del suo sottotono e del colore degli occhi, per delineare quali colori si adattino di più alla singola persona, per quanto riguarda il make-up, gli abiti, gli accessori e la colorazione dei capelli.

Iniziamo definendo la teoria delle quattro stagioni, pilastro dell’ armocromia, secondo la quale per ogni persona esiste una palette personale di colori in grado di valorizzarla. La suddetta palette comprende quasi tutti i colori, ma con caratteristiche e tonalità specifiche per ogni stagione. Le quattro stagioni prese a riferimento, sono quelle facenti parte dell’anno solare: primavera, estate, autunno ed inverno.

La “donna primavera”

La “donna primavera” è caratterizzata da colori chiari, saturi e luminosi, con capelli solitamente biondi, ramati, rossi o castani dai riflessi caldi. Se si appartiene a questa categoria e si ha l’esigenza di tingersi i capelli, si consiglia di scegliere un colore quanto più simile al proprio, puntando su delle schiariture se si è bionde, e ravvivando il rosso se si è ramate. Nell’abbigliamento i colori protagonisti sono quelli caldi come l’arancione, il marrone, il cammello, il terracotta, il giallo luminoso ed il rosso, ma anche l’azzurro nelle tonalità cielo e verde-acqua, il blu cobalto ed il turchese, il grigio, il verde oliva ed il viola nelle tonalità del pervinca. Si consiglia dunque di indossare colori pastello, tonalità calde o sature, e di evitare le tinte scure.

Appartengono a questa stagione Scarlett Johansson e Charlize Theron.

La “donna estate”

La “donna estate” ha spesso i capelli biondo cenere o biondo scuro, una pelle di porcellana dal sottotono rosato, ed occhi chiari con sfumature tendenti al grigio o all’ azzurro, pertanto appartiene ad un gruppo freddo, che predilige colori tendenti all’argento, al grigio o al bianco ghiaccio. Per i capelli si consiglia di ravvivare la chioma con delle schiariture tono su tono, con riflessi freddi o cenere, o di mantenere il proprio colore. Perfetti per l’abbigliamento sono i colori freddi, le tonalità tenui a base blu o grigio, le tonalità del rosa chiaro (cipria, rosa pastello e rosa antico), il lavanda, il lampone, il bianco perlaceo, il blu, il giallo limone, il rosso fragola, il rosso ciliegia e le sfumature d’azzurro (celeste chiaro, acquamarina, azzurro polvere e pervinca).

Appartengono a questa categoria Diane Kruger e Michelle Pfeiffer.

La “donna autunno”

La caratteristica più evidente della “donna autunno” è un contrasto tra capelli castani/rossi o biondi, con riflessi dorati o ramati, e pelle ed occhi che possono essere scuri, verdi o nocciola. La palette di colori per questa stagione riprende tutte le sfumature della terra come il beige, l’arancio, i marroni ed i verdi caldi come l’oliva, ma soprattutto il giallo dorato. Altre tonalità consigliate sono l’arancione, il rame, il bronzo, il marrone, il giallo, il senape, il prugna, il crema, l’avorio ed il verde.

Esempi di donne che rientrano in questa stagione sono Madalina Ghenea, Nicole Richie e Julia Roberts.

La “donna inverno”

La “donna inverno” ha generalmente un colore di capelli naturale che va dal castano medio al nero, la pelle chiarissima o rosata, e gli occhi chiari. D’estate assume un’abbronzatura molto intensa tendente al color caffè. Se si appartiene a questa categoria, il consiglio è quello di non schiarire mai il colore naturale dei capelli (al massimo solo di un tono), evitando ogni riflesso caldo per non perdere il contrasto. I toni da prediligere sono il bianco, il nero, il grigio antracite ed il grigio chiaro, il blu (navy eblu elettrico), il verde (smeraldo e menta), il rosso acceso, il rosa shocking e quello chiaro, il bordeaux, il giallo limone, il magenta, l’indaco ed il viola.

Esempi di “donna inverno” sono Megan Fox, Katy Perry e Monica Bellucci.

(Il Faro Online)