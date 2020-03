Atletico Terme Fiuggi, sconfitta in casa dal Cattolica

Fiuggi – Giornata nera per l’Atletico Terme Fiuggi che incappa in un brutto scivolone contro il San Marino Cattolica.

Alla fine dei novanta minuti ad esultare sono infatti i ragazzi del tecnico Cascione che si gode il 4-0 centrato stavolta dai suoi. Il San marino Cattolica impiega una ventina di minuti per aprire le danze.

Punizione da centrocampo di Merlonghi che pesca in area Ferraro. Il numero 5 controlla e, tutto solo davanti a Chingari, non sbaglia il gol dell’1-0. L’Atletico Terme Fiuggi prova subito a reagire ma l’incornata in tuffo di Forgione sfila di un niente a lato. La ripresa si apre con il San Marino Cattolica che prova subito a chiudere i giochi. Palla dalla destra per Battistini che però spara alle stelle. La risposta dei padroni di casa stavolta è timida: angolo di Macrì, Basilico stacca di testa ma palla ampiamente sopra la traversa. Al 10′ gli ospiti trovano però il raddoppio con la prodezza balistica di Gasperoni che, con una punizione dalla destra, fulmina Chingari.

Cinque minuti e l’estremo difensore compie un autentico miracolo salvando i suoi dal 3-0 sul gran destro ravvicinato di Battistini. 3-0 solo rimandato perchè arriva al 18′ quando Merlonghi approfitta dell’errore di Gualtieri per centrare il pallone che ancora Gasperoni infila in porta. Il Fiuggi accusa il colpo e al 24′ arriva addirittura il 4-0 con Battistini che insacca su cross dalla destra e chiude definitivamente i giochi.

Serie D

Atletico Terme Fiuggi – San Marino Cattolica 0-4

Atletico Terme Fiuggi Chingari, Tassone, Zaccone (19’st Chirilenco), Falasca (1’st Gualtieri), Moriconi (13’st Passaro), Scalon, Rizzitelli, Forgione, D’Andrea, Macrì (23’st Felea), Basilico PANCHINA Basile, Bacchi, Icardi, Pietrobono, Diakhite Pape ALLENATORE Russo (sost. lo sql. Incocciati)

San Marino Cattolica Guido, Croci (41’st Drudi), Guarino, Gaiola, Ferraro, Bajic (36’st Pasquini), Gasperoni (30’st Abouzziane), Stallone, Battistini (26’st Morga), Merlonghi (45’st Okoli), Notariale PANCHINA Aglietti, Cannoni, Nsingi, Maggioli ALLENATORE Cascione

Marcatori Ferraro 20’pt, Gasperoni 10’st e 18’st, Battistini 24’st

Arbitro Sacchi di Macerata

Assistenti Abbinante di Bari e Anedda di Cagliari

Note Espulso Tassone 42’st (ATF) per doppia ammonizione Ammoniti Moriconi, Bajic, Scalon, Tassone Angoli 4-2 Rec. 3’st

