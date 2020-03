Caroccia: “Al via i lavori di collettamento delle acque piovane nel tratto finale di via di Torre Clementina”

Fiumicino – “Sono iniziati oggi i lavori di collettamento delle acque piovane nel tratto finale di via di Torre Clementina, tratto di strada che in occasione delle copiose piogge si allagava smisuratamente, creando seri problemi non solo alla viabilità, ma anche ai residenti e alle attività commerciali. L’appalto dei lavori è sempre lo stesso con cui sono stati fatti nei mesi scorsi i lavori di collettamento delle acque piovane nelle zone delle Vignole e a Isola sacra“. Lo dichiara l’assessore ai lavori pubblici Angelo Caroccia.

(Il Faro online)