Catini (Azione Fiumicino): “Sul Demanio Marittimo la Califano è confusa, la decisione spetta al Comune”

Fiumicino – “Sul rinnovo delle concessioni balneari la decisione come dice la norma spetta ai sindaci. Il Comune di Santa Marinella, ad esempio, ha già provveduto al rinnovo delle concessioni”.

Con queste parole Massimiliano Catini, responsabile di Azione Fiumicino,si schiera al fianco dei balneatori di Fiumicino e dei cittadini che vogliono usufruire delle case del demanio marittimo chiarendo che a norma di legge è il Comune che deve affrontare le scelte su bandi e proroghe in materia, come già avvenuto in altre Città del Litorale.

“Per quanto riguarda, poi le unità abitative del Demanio dal 1 luglio, come stabilito nel collegato d’aula votato dalla Regione stessa, tornano sotto la gestione del patrimonio Comunale. Dunque, mi chiedo, perchè il consigliere Michela Califano continui a fare annunci per confondere le acque? Oppure è lei ad essere confusa.

A cosa serve l’istituzione di una ‘consulta’ regionale se la legge è chiara e spetta ai Comuni interpretarla e applicarla? piuttosto si decidesse a consigliare il sindaco ad agire a favore dei cittadini di Fiumicino, senza scordare il posto da cui viene e dando risposte utili a i cittadini, non creando castelli che non hanno senso, tra l’altro la Regione con il documento votato in aula ha rinunciato al diritto sugli immobili a favore proprio dell’amministrazione locale”.