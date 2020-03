Coronavirus a Pomezia, ricostruiti tutti i contatti stretti e posti sotto sorveglianza

Pomezia – “I test eseguiti durante la notte presso l’Istituto Spallanzani confermano la positività di un poliziotto a Covid-19. Sono stati informati il Prefetto e il Questore. Ricostruiti tutti i contatti stretti e posti sotto sorveglianza sanitaria. Si conferma il link epidemiologico con la Regione Lombardia“. Lo dichiara l’assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

L’uomo è il padre di uno studente di Pomezia. La Asl di Roma 6 ha dato quindi indicazioni al Comune di procedere a una sospensione temporanea delle attività didattiche presso il Liceo Pascal di Pomezia al fine di completare l’indagine epidemiologica.

L’agente, in malattia dal 25 febbraio scorso, presta servizio al commissariato Spinaceto di Roma, dove si occupa di pratiche di polizia giudiziaria e non ha normalmente contatti con il pubblico. I sui colleghi più stretti, due persone, sono stati già sottoposti a isolamento fiduciario domiciliare mentre è in corso la sanificazione dei luoghi al commissariato Spinaceto.

“Si raccomanda di evitare allarmismi, affidarsi esclusivamente alle comunicazioni ufficiali e prendere contatto con il Servizio Asl nei casi previsti dalle linee guida nazionali e regionali”, ha scritto su Facebook il sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà, sottolineando che “sono stati ricostruiti tutti i contatti stretti e posti sotto sorveglianza sanitaria, confermando il collegamento all’epidemia della Lombardia”.

(Il Faro online)