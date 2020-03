Coronavirus, cancellati i MotoGp del Qatar e della Thailandia

Niente MotoGp in Qatar l’8 marzo. Il coronavirus cancella la prima gara della classe regina. “Fim, Irta e Dorna si rammaricano di annunciare la cancellazione di tutte le sessioni della classe MotoGp per il Gp del Qatar, compresa la gara. L’attuale epidemia di coronavirus ha portato all’entrata in vigore di restrizioni sui viaggi in Qatar che colpiscono i passeggeri dall’Italia, tra gli altri paesi. A partire da oggi, tutti i passeggeri che arrivano a Doha con voli diretti dall’Italia o che sono stati in Italia nelle ultime 2 settimane, saranno portati direttamente in quarantena per un minimo di 14 giorni. L’Italia ha chiaramente un ruolo vitale nel campionato e nella classe MotoGp- sia in pista che fuori pista – e quindi è stata presa la decisione di annullare la competizione della classe maggiore“, si legge nella nota che illustra la decisione presa da Dorna con la Fim e l’Irta.

“Poiché i team e i piloti delle classi Moto2 e Moto3 erano già in Qatar per i tre giorni di test ufficiali sul circuito internazionale di Losail all’inizio di questa settimana, saranno possibili le gare di entrambe le categorie. Le classi leggere e intermedie si sfideranno quindi nell’apertura della stagione dal 6 all’8 marzo. Lo stesso vale per l’Idemitsu Asia Talent Cup, che avrà due gare durante il Gran Premio del Qatar come inizialmente previsto“, spiegano.

E’ stato rinviato a causa dell’emergenza Coronavirus anche il Gp della Thailandia in programma il 22 marzo, ad annunciarlo il vicepremier thailandese Anutin Charnvirakul. “Dobbiamo prima concentrarci sulla pandemia. Dobbiamo rimandare la gara fino a nuovo avviso. È nell’interesse del Paese e dei partecipanti“, spiega il vicepremier che è anche ministro della Salute.

La notizia è arrivata dopo l’annuncio di ieri della cancellazione del Gp del del Qatar, primo appuntamento stagionale della MotoGp che si sarebbe dovuto tenere l’8 marzo.

