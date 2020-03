Coronavirus, Fiumicino vince la psicosi: scuole piene di studenti

Fiumicino – Sconfitta la psicosi da coronavirus nelle scuole di Fiumicino, che in questo primo lunedì di marzo si sono, come di consuetudine, riempite di studenti.

Si temeva un assenteismo record per i plessi rimasti aperti (sono due infatti gli Istituti chiusi dal sindaco in via precauzionale fino al 9 marzo: il complesso che ospita la Scuola Rodano, formata da un’unica struttura con al suo interno non solo la Rodano, ma anche la Segré e la piscina comunale, compresi gli spazi comuni adibiti a palestra e mensa scolastica), ma, al contrario, le giovani menti del territorio sono tornate sui banchi.

Alla Lido del Faro, in via Fontana, i piccoli studenti sono entrati accompagnati mano nella mano dai propri genitori. Scena simile anche al Grassi di via Copenaghen, a Parco Leonardo, dove i ragazzi delle medie hanno partecipato alle lezioni in massa.

La città di Fiumicino non si spaventa e continua a vivere come sempre: le strade, al contrario di chi aveva disegnato una città in preda alla paura, non si svuotano.

(Il Faro online)