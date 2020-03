Fiumicino, Sannino: “Proseguono gli interventi di ammodernamento nelle scuole del territorio”

Fiumicino – “Proseguono i lavori di manutenzione e ammodernamento delle scuole del territorio. Sono terminati oggi i lavori di rimessa in sicurezza della guaina e del lastrico solare della scuola Colombo in via dei mitili, e del rifacimento e del decoro del muro di cinta della scuola di Focene. Finiti anche i lavori della palestra nella scuola Lido del Faro, mentre vanno avanti speditamente i lavori di rifacimento della palestra del plesso scolastico Marchiafava a Maccarese, dove ci saranno novità positive anche nell’area giochi nel giardino adiacente la scuola”. Lo dichiara il Presidente della Commissione Scuola e Sport, Ciro Sannino.

(Il Faro online)