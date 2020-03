Huawei Romaostia, confermata la gara di domenica 8 marzo

Roma – Domenica 1 marzo 2020 è stato approvato un nuovo Decreto Legge in merito al COVID-19.

In riferimento alle disposizioni adottate, non vi sono divieti relativi allo svolgimento di manifestazioni sportive nella Regione Lazio e in Roma Capitale.

Il Comitato Organizzatore ha messo al corrente l’amministrazione comunale e quella regionale. Le stesse amministrazioni non hanno espresso alcun divieto in merito al regolare svolgimento della manifestazione sportiva RomaOstia.

Considerato che alcuna indicazione ostativa è stata manifestata neppure dagli organismi sportivi Federali, il Comitato Organizzatore della RomaOstia conferma, pertanto, che in assenza di eventuali futuri interventi, la manifestazione sportiva RomaOstia verrà regolarmente svolta in data 8/03/2020.

(Il Faro on line)(foto@LaPresse)