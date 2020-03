Previsioni Meteo Italia

Il flusso perturbato atlantico sta acquistando sempre più energia verso le latitudini meridionali del Continente, dopo il lungo letargo invernale. Inizia il mese di marzo e con esso anche la primavera meteorologica e, dopo una prima perturbazione in transito nella giornata di domenica, un nuovo intenso peggioramento interesserà gran parte d’Italia a partire da lunedì. In questo caso però non si tratterà di una semplice perturbazione ma di un vero e proprio ciclone mediterraneo che nascerà sul Tirreno settentrionale e si sposterà progressivamente sull’area balcanica entro martedì. Si tratterà di una profonda ciclogenesi in grado di portare fenomeni forti sulla penisola, accompagnati da venti anche di forte intensità, oltre a rovesci, temporali, grandinate e nevicate sulle Alpi e sull’Appennino. A tratti instabile anche martedì, seppur in forma meno omogenea, mentre al seguito del peggioramento l’alta pressione delle Azzorre tenterà temporaneamente di rinforzare sull’Europa occidentale e sul Mediterraneo. Ma vediamo la previsione per le due giornate clou.

METEO LUNEDÌ. Maltempo anche intenso sulle regioni settentrionali, Sardegna e centrali tirreniche con rovesci abbondanti, temporali dal pomeriggio in Liguria, la sera in Toscana, e nevicate sulle Alpi dai 700-1000m, ma a tratti fino a fondovalle su alto Piemonte, Varesotto e tratti del Trentino AA, a quote collinari sul Cuneese. Oltre 1600-1800m in Appennino. Non escluse locali grandinate. Altrove tempo migliore ma con tendenza a piogge entro sera in Campania, localmente anche sul nord della Sicilia. Sempre in serata locali pioviggini sulle coste del medio Adriatico. La sera fenomeni in attenuazione al Nordovest e Sardegna. Temperature in calo al Nord e centrali tirreniche, stazionarie o in temporaneo aumento altrove. Venti forti tra sudovest e sudest con burrasche e locali mareggiate in arrivo entro sera sulle coste esposte.

METEO MARTEDÌ. Ampie aperture fin dal mattino al Nordovest e adriatiche centro-meridionali, tempo instabile sul resto della Penisola con piogge e rovesci intermittenti, più frequenti su Triveneto, medio-basso Tirreno, Sardegna e Salento, a tratti anche temporaleschi. Limite neve sulle Alpi centro orientali oltre 700-900m e in Appennino oltre 1100-1300m ma in calo fino a 700/800m sul settore emiliano nei fenomeni più intensi. Temperature in generale diminuzione. Venti forti da NO sui bacini occidentali. Mari molto mossi o agitati con burrasche e locali mareggiate.

TENDENZA SUCCESSIVA. Residua instabilità mercoledì al Sud, tempo migliore altrove, giovedì temporaneamente più stabile ovunque ma possibile nuovo peggioramento a partire dal Nord.

Previsioni Meteo Lazio

LUNEDI’: dopo quasi due mesi di assenza di piogge significative, giunge una perturbazione decisamente intensa. Mattinata discreta pur irregolarmente nuvolosa, salvo qualche debole fenomeno a ridosso dell’Appennino toscano settentrionale; netto peggioramento tra pomeriggio e sera con rovesci e temporali diffusi in intensificazione proprio nelle ore serali; accumuli anche superiori ai 90/130 mm sui crinali di Lunigiana, Apuane, Garfagnana e appennino pistoiese. Temperature stabili o in temporaneo aumento specie sul Lazio, poi in calo serale con ritorno della neve sull’Appennino toscano sin sotto i 1500m, specie dalla tarda sera/notte. Venti in deciso rinforzo dai quadranti meridionali, sino a molto forti su coste, mari e Arcipelago. Mari mossi, molto mossi dalla seconda parte del giorno.

Commento del Previsore Lazio

Tra lunedì e martedì ci attendiamo il transito di una forte perturbazione, che apporterà condizioni di maltempo diffuse, in particolare dal tardo-pomeriggio-sera, con cumulate molto significative sull’ Appennino, specie toscano. Torna la neve in Appennino, in calo fin sotto i 1400m dalla notte di lunedì. Martedì, insiste dell’instabilità, specie a ridosso dei rilievi, qualche nevicata fin verso i 1100/1200m. Migliora mercoledì, in maniera più convinta con ampi spazi assolati nel corso di giovedì; possibile nuovo peggioramento da venerdì. Temperature ancora miti, in calo tra martedì e mercoledì.