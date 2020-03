Nuovo Tpl a Fiumicino, Calicchio: “Positiva la prima giornata a pieno regime”

Fiumicino – “È stata positiva la prima giornata a pieno regime per il nuovo Trasporto pubblico locale di Fiumicino, dopo un weekend di rodaggio”. Lo dichiara l’assessore ai Trasporti Paolo Calicchio. “Non si sono infatti registrate grosse problematiche – spiega – a parte alcuni piccoli aggiustamenti a cui stiamo già provvedendo. Ad esempio sulla modifica degli orari di partenza delle prime corse in alcune tratte e sull’indicazione di un utilizzo errato di alcune fermate, nonché il raddoppio delle navette negli orari di punta fino all’arrivo dei mezzi dai 12 metri. In ogni caso questa mattina tutti gli studenti sono arrivati a scuola in orario”.

“Inoltre – prosegue l’assessore – in soli 5 giorni sono stati venduti 5700 biglietti ordinari al costo di 1 euro ciascuno, 2500 biglietti venduti a bordo dei mezzi direttamente dagli autisti con la maggiorazione a 1 euro e 50 e ben 750 abbonamenti. Al momento stanno circolando solo gli autobus da 8 metri, ma a breve arriveranno quelli da 12 metri per le linee di collegamento e i mezzi ecologici per Fiumicino centro”.

“Siamo molto soddisfatti. Le 11 linee attivate – conclude Calicchio – coprono gran parte dell’intero territorio comunale e la copertura sarà totale non appena partiranno le altre cinque linee programmate, ovvero entro i prossimi 15 giorni”.

(Il Faro online)