Nuovo Tpl a Fiumicino, lunedì di caos per studenti e pendolari

Fiumicino – Il nuovo servizio di trasporto pubblico locale a Fiumicino, attivato nel weekend, non passa il test del lunedì mattina. Perché se in centro i bus partiti da piazza Dalla Chiesa sono partiti in orario e con mezzi sufficienti a caricare il grande numero di pendolari e studenti, diverse criticità si sono riscontrate soprattutto nelle località servite dalle così dette linee di distribuzione.

Situazione critica a Focene, alla fermata di via Coccia di Morto. Mamme e papà, preoccupati per i propri ragazzi, lamentano scarsa sicurezza della fermata e bus navette troppo piccoli davanti al grande numero di studenti. Sulla questione interviene anche il consigliere della lista civica Crescere Insieme, che afferma: “Di questo problema ne avevamo parlato ieri all’assemblea con l’assessore Calicchio che ci aveva assicurato che la fermata era sicura e che c’erano tre punti per prendere l’autobus per Fiumicino. Quella è una strada a scorrimento veloce, lo confermano gli autovelox. E’ necessario trovare un’altra soluzione. Una fermata, frequentata soprattutto da giovani non può essere ridotta a una semplice palina a bordo strada”.

“Gli orari sono stati rispettati – fa sapere uno dei genitori -, alle ore 7.20 sono partiti gli autobus dal Comune che sono arrivati (senza passare per Focene e Fregene) alle 7.52 alla scuola di Maccarese. Il disagio principale è stato dovuto da bus tutti di piccole dimensioni, in cui gli studenti erano ammassati“.

Ma non solo Focene. Diverse criticità, stando alla denuncia di diversi cittadini, si sono registrate a Fiumara Grande. Meglio la situazione nei borghi del nord dopo l’introduzione delle navette dedicate.

