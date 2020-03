Porto commerciale di Gaeta: proseguono i lavori di ampliamento della banchina

Gaeta – A Gaeta proseguono i lavori per l’ampliamento della banchina del porto commerciale, sotto l’occhio attento dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centro settentrionale. Ultimati gli interventi, nella città del Golfo vi saranno 80mila metri quadri di nuovi piazzali operativi a servizio delle banchine.

Di Majo, presidente dell’Autorità di sistema portuale, ha fatto sapere i lavori saranno ultimati entro il 2020 e che riguardano per lo più il completamento dell’escavo, il consolidamento vasca di colmata, il completamento dei piazzali operativi e l’adeguamento della viabilità per quanto concerne l’ingresso del porto commerciale di Gaeta.

In particolare, per il consolidamento della vasca di colmata è prevista la realizzazione di un sistema di dreni verticali a nastro. La consolidazione del materiale (ancora da conferire nella vasca e proveniente dall’escavo subacqueo) sarà velocizzata dalla posa in opera di 3 livelli drenanti orizzontali e poi da una precarica tramite un rilevato di circa 3 metri d’altezza, da delocalizzare in tre fasi.

Non solo. È infatti prevista anche la realizzazione di un sistema di vacuum consolidation, che interesserà sia il materiale dragato, sia il rilevato di precarica, che servirà a incrementare l’effetto di consolidazione.

Ultimate queste operazioni, si procederà successivamente alla realizzazione dei piazzali operativi, per un totale, come già detto, di 80mila metri quadrati, che andranno ad aggiungersi ai 40mila metri quadrati di piazzali retro portuali già esistenti.

Per quest’ultimo progetto, è infine prevista la costruzione di un nuovo ponte di collegamento con il piazzale esistente (più specificatamente, in prossimità della banchina di riva lato nord).

Un progetto ambizioso questo, ma che, secondo Di Majo, servirà alla riorganizzazione delle aree funzionali allo svolgimento delle attività commerciali nel porto e che, infine, porterà importanti ricadute economiche per la città di Gaeta.

