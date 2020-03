Formia – Primo caso di Coronavirus a Formia: una donna di Cremona è risultata positiva al COVID19. Attualmente è ricoverata in solamento presso l’istituto Spallanzani.

“La signora – informa attraverso il bollettino medico l’Istituto Spallanzani – si trovava in visita ai parenti e si è recata presso il pronto soccorso di Formia da dove poi è stata trasferita allo Spallanzani. È in corso l’indagine epidemiologica per individuare i contatti stretti della donna.