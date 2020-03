Coronavirus, chiuse da oggi le scuole di ogni ordine e grado della città di Gaeta,

Gaeta – A seguito del caso accertato a Formia di persona risultata positiva al Coronavirus, in via precauzionale a tutela degli studenti e docenti, essendoci un pericolo tangibile di diffusione del virus tra gli studenti delle comunità del Golfo, le scuole di ogni ordine e grado della Città di Gaeta, da martedì 3 a sabato 7 marzo, rimarranno chiuse. Si tratta di precauzioni messe in campo per rassicurare la cittadinanza e circoscrivere l’emergenza sanitaria.

Ordinanza contingibile urgente prevede la chiusura anche dei centri diurni per diversamente abili pubblici e privati e sospensione di manifestazioni, di eventi di carattere culturale, ludico e sportivo a seguito di emergenza sanitaria.

(Il Faro online)