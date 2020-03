Coronavirus, confermato il primo caso a Minturno. Scuole chiuse fino all’8 marzo

Minturno – E’ stato confermato dallo Spallanzani il primo caso di Covid-19 in provincia di Latina. La donna, residente a Cremona in visita ai parenti a Scauri Minturno, si è recata al Pronto Soccorso di Formia dopo aver avvertito i sintomi influenzali. A seguito del confronto con lo Spallanzani è stata trasferita in questa struttura dove è attualmente ricoverata.

Il Sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, dopo aver convocato il Centro Operativo Comunale della Protezione Civile, ha disposto, in via precauzionale, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nel comprensorio di Minturno-Scauri, del Centro Diurno “Come le Sirene” di Tufo e la sospensione di ogni manifestazione pubblica (civile e sportiva) in tutto il territorio comunale da oggi e fino all’8 marzo.

In attesa che vengano ricostruite, la catena epidemiologica, la rete di contatti e di spostamenti avuti dalla persona ricoverata, il Comune ha ritenuto di assumere questa misura a scopo precauzionale. Il Sindaco si riserva di adottare ulteriori provvedimenti, in base all’evolversi degli eventi e alle comunicazioni che giungeranno, nelle prossime ore, dalle Autorità competenti.

