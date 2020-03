Coronavirus, il Sindaco di Formia: “La nostra città non è zona gialla”

Formia – Il sindaco di Formia, Paola Villa, ha diramato alcuni aggiornamenti in merito al primo caso di Coronavirus in città (leggi qui), chiarendo innanzitutto: “Il nostro Comune non è zona gialla, tale stato è dichiarato da un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ad ora nessuna comunicazione è pervenuta dai canali ufficiali del Ministero, della Regione e dalla Prefettura.”

Poi, il sindaco ha ribadito alcune misure preventive già in atto in città, a partire dalle scuole chiuse su tutto il territorio comunale fino a sabato 7 Marzo 2020.

E ancora: “Per tutti coloro che hanno sintomi influenzali sospetti, oppure provengono da aree dichiarate dal Ministero a rischio, oppure hanno avuto contatti diretti o indiretti con persone dichiarate positive devono chiamare al telefono il proprio medico di famiglia, rivolgersi ai numeri 112, 1500 oppure rivolgersi al numero verde della regione Lazio 800118800 e seguire attentamente le informazioni date dagli operatori. Non bisogna recarsi al Pronto soccorso.”

Infine, il Sindaco ha voluto ringraziare tutto il personale sanitario che, in questi giorni, “pur sotto pressione, sta dando il meglio di sé, dimostrando professionalità e pazienza”.

Nel tardo pomeriggio di oggi sarà fornito alla popolazione qualsiasi aggiornamento.

(Il Faro on line)