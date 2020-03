Coronavirus, il Sindaco di Gaeta: “Piena solidarietà alla città di Formia”

Gaeta e Formia – Sul primo caso di Coronavirus registratosi nel Golfo (una donna originaria del nord Italia si trovava da alcuni parenti a Minturno e si è presentata sia al Pronto soccorso di Minturno lo scorso sabato, sia ieri a quello di Formia leggi qui) è arrivata il messaggio del sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano, che ha fatto sapere: “Piena solidarietà alla città di Formia e a tutto il personale medico sanitario dell’ospedale “Dono Svizzero”.

Un pensiero particolare intendo rivolgerlo a quelle persone che in queste ore vivono con grande apprensione il timore di un contagio. In un momento difficile per il nostro Paese e per il mondo intero non possiamo rimanere indifferenti. Nel contempo – prosegue la nota – bisogna mantenere la calma predisponendo, ognuno per sua competenza ma coordinandosi, quelle azioni necessarie alla salvaguardia della salute pubblica.

“Solidarietà è pensare ed agire in termini di comunità” – afferma Papa Francesco – e noi siamo una grande comunità e come tale- conclude la nota – dobbiamo sostenerci gli uni con gli altri. Gaeta è pronta a fare la sua parte auspicando che l’emergenza sanitaria rientri al più presto.”

(Il Faro on line)