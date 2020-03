Coronavirus, il Sindaco di Minturno: “Da domani riapriranno le scuole”

Minturno – Da domani a Minturno riapriranno le scuole, chiuse ieri in via precauzionale per via del primo caso acclarato di Coronavirus nel Golfo (leggi qui). A farlo sapere è il sindaco, Gerardo Stefanelli, che sui suoi canali social ha spiegato: “Il decreto legge 9/2020 pubblicato ieri rende inefficaci le ordinanze continginbili ed urgenti adottate dai Sindaci. Per tale motivo provvederò immediatamente a ritirare le ordinanze emanate ieri.

Da domani riapriranno gli istituti scolastici e cadranno tutte le limitazioni adottate ieri sera. Nel frattempo mi giunge notizia, dai congiunti, che il primo tampone eseguito sulla persona prelevata ieri sera è negativo. Più tardi ulteriori notizie.”

(Il Faro on line)