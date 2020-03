Coronavirus, Infantino: “Non escludo un rinvio di Euro 2020″

Zurigo – “Un rinvio? Non posso escludere nulla, non dobbiamo farci prendere dal panico, ma dobbiamo esaminare con attenzione la situazione“. Lo dice il presidente della Fifa, Gianni Infantino, in merito a un possibile rinvio a causa dell’emergenza coronavirus dei prossimi Campionati Europei di calcio in programma dal 12 giugno al 12 luglio 2020.

“Spero non si vada nella direzione dell’annullamento delle competizioni, emettere un divieto generale sarebbe difficile visto che la situazione è diversa in ogni Paese -aggiunge il numero uno del calcio mondiale ai microfoni di Sky Sports Uk -. In ogni caso, la salute delle persone è più importante di una partita di calcio. Dobbiamo restare vigili, sperando che l’epidemia non si espanda“.

