Coronavirus, Olimpiadi spostate a fine anno, se situazione non cambia

Tokyo – Le Olimpiadi di Tokyo potrebbero essere spostate alla fine dell’anno causa coronavirus. E’ questa l’ipotesi evocata dal ministro giapponese delle Olimpiadi Seiko Hashimoto, citato dall’Independent. Ma da Losanna il presidente del Cio, Thomas Bach, si dice certo che si svolgeranno “con successo, a partire dal 24 luglio”.

Hashimoto:”Olimpiadi entro il 2020, come da contratto”

Secondo i termini dell’accordo fra Giappone e Cio, i Giochi devono tenersi entro il 2020, senza specificare quando: al momento sono previsti dal 24 luglio al 9 agosto. “Il contratto prevede che i Giochi si tengano entro il 2020 – afferma Hashimoto – Questo potrebbe essere interpretato come una possibilità di spostarli, ma stiamo facendo tutto il possibile per far sì che si svolgano come previsto“.

Thomas Bach: “Determinati a svolgere i Giochi”

L’emergenza coronavirus sta investendo anche lo sport mondiale ma Bach ha ribadito la “forte determinazione allo svolgimento di Giochi coronati dal successo” a partire dalla data stabilita. “Ora ci dobbiamo preparare bene – ha sottolineato Bach – per le decisioni finali che dovremo prendere a giugno e per fare delle proposte in vista della Sessione del Cio“.

Dick Pound: “Olimpiadi, solo se conferma l’Organizzazione Mondiale della Sanità”

Si tratta della riunione che precederà i Giochi, come ha voluto precisare Bach in apertura del meeting di due giorni dell’Esecutivo a Losanna. Nonostante l’epidemia del Coronavirus abbia fatto più di tremila morti nel mondo provocando anche il rinvio e l’annullamento di molti eventi sportivi, Bach ha voluto rassicurare che “il Cio è totalmente determinato che i Giochi si svolgano con successo a Tokyo a partire dal 24 luglio e fino al 9 agosto“. Un membro di peso del Cio, il canadese Dick Pound, ha invece detto che il Cio non ha alcuna intenzione di annullare l’Olimpiade, a meno che l’Organizzazione Mondiale della Sanità non ci inviti a farlo“.

Le conseguenze del Coronavirus sui Giochi saranno esaminate domani in videoconferenza con gli organizzatori di Tokyo 2020 e con il presidente della commissione di coordinamento, l’australiano John Coates. Si parlerà anche dell’Olimpiade di Parigi 2024, a proposito della quale l’Esecutivo ha formalmente approvato la scelta di Tahiti come sede delle gare di surf.

