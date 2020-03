Coronavirus, tavolo istituzionale in Regione con i Comuni, le Scuole, l’Ufficio Scolastico Regionale e l’Asl

Anzio – “Ad Anzio abbiamo predisposto la sanificazione straordinaria di tutti i mezzi del trasporto scolastico e del servizio di trasporto pubblico locale. Inoltre, a breve, in tutte le scuole del territorio, saranno operativi i distributori di igienizzante liquido per la prevenzione del Covid-19.

Ad oggi, pur comprendendo le legittime preoccupazioni dei dirigenti scolastici, le scuole resteranno aperte; sia la Regione che i Comuni, insieme all’Asl, si atterranno scrupolosamente alle determinazioni del Governo. Come Amministrazione siamo in continuo contatto con tutti gli Enti preposti per il monitoraggio della problematica. Mi sento di rasserenare le famiglie e le istituzioni scolastiche, garantiamo la piena vicinanza ed il massimo impegno per la tutela della salute dei nostri alunni, dei nostri studenti e dell’intera popolazione scolastica”.

Lo ha affermato l’Assessore alle politiche culturali e della scuola, Laura Nolfi, delegata dal Sindaco di Anzio, Candido de Angelis, a partecipare al tavolo istituzionale, sul coronavirus, che si è tenuto questa mattina alla Regione Lazio. Alla presenza dell’Assessore Regionale al Lavoro, Formazione e Scuola, Claudio Di Berardino, del Funzionario regionale delegato dall’Assessore alla Sanità Alessio D’Amato, del Direttore Generale dell’ASL Rm 6, Narciso Mostarda, del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale, Michela Corsi, dei Sindaci del litorale sud della Capitale e dei Dirigenti Scolastici del territorio, nei vari interventi, è emersa la necessità di un coordinamento delle azioni e del monitoraggio costante dell’evoluzione della problematica. Particolarmente apprezzato è stato l’intervento tecnico del dott. Narciso Mostarda che, rasserenando tutti i presenti, ha illustrato lo studio epidemiologico dell’ASL e la gestione dei primi casi positivi a Pomezia.

“A differenza dei giorni scorsi alla Città Metropolitana, quello di questa mattina in Regione, – prosegue l’Assessore Laura Nolfi – è stato un tavolo operativo utile e proficuo, necessario per coordinare azioni comuni finalizzate ad affrontare, con efficienza ed efficacia, eventuali criticità che auspico non emergano”.