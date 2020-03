Presunto favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione minorile, a Gaeta arrestato un 70enne

Gaeta – Gli agenti della Squadra Anticrimine del Commissariato di Gaeta hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo del sud pontino, emessa dal Tribunale – Ufficio del GIP di Napoli.

L’uomo, infatti, lo scorso 5 gennaio, era evaso dai domiciliari a cui era sottoposto in seguito al suo arresto avvenuto nell’estate del 2019.

70 anni, l’uomo è attualmente indagato per favoreggiamento e sfruttamento delle prostituzione minorile, in quanto, insieme ad altri complici, avrebbe approfittato delle condizioni sociali disagiate di minori extracomunitari, per lo più dell’est Europa, che offrivano prestazioni sessuali in cambio di pochi euro. Il tutto si consumava mentre i genitori dei giovani erano al lavoro presso alcune aziende agricole, del tutto ignari di quello che accadeva ai loro figli.

Ora l’uomo si trova presso la Casa Circondariale di Cassino.

Ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale, e che il sistema giudiziario italiano prevede tre gradi di giudizio e la presunzione di innocenza fino a sentenza.

(Il Faro on line)