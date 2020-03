Pomezia, firmato il verbale: la rete fognaria di via delle Monachelle ceduta al Comune

Pomezia – Firmato il verbale di consegna per la cessione della condotta fognaria esistente in via delle Monachelle. Si tratta delle ultime fognature, realizzate con finanziamento regionale, che vengono finalmente cedute al Comune di Pomezia e, contestualmente, ad Acea Ato 2.

Le fognature del quartiere Monachelle rientrano in un progetto avviato 15 anni fa, in cui 8 zone di Pomezia furono sottoposte alla realizzazione delle condotte fognarie; 7 erano già state cedute, questa era l’ultima.

“A breve sarà possibile effettuare gli allacci alla pubblica fognatura – ha spiegato l’Assessore Federica Castagnacci – una volta che Acea avrà realizzato il passaggio per consentire l’accesso ai propri mezzi di manutenzione all’impianto di sollevamento già realizzato. Confidiamo che l’intervento venga avviato quanto prima”.

“La firma del verbale – ha aggiunto il Sindaco Adriano Zuccalà – rappresenta un passaggio fondamentale nella giusta direzione. Abbiamo condiviso con Acea e il Comitato di Quartiere un progetto di estensione della rete idrica e fognaria che consentirà di portare acqua potabile e fognatura in zona Monachelle. Oggi, la rete idrica e fognaria del quartiere non è più un miraggio e testimonia la serietà della nostra amministrazione nel portare avanti gli impegni presi”.​

(Il Faro online)