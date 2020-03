Pomezia si illumina di giallo contro l’endometriosi

Pomezia – Nel pomeriggio di lunedì 2 marzo alle 18.00 la Torre civica di piazza Indipendenza si è accesa di giallo per la campagna di sensibilizzazione sull’ endometriosi, volta a informare e prevenire una malattia che colpisce oltre 150 milioni di donne in tutto il mondo di cui 3 milioni in Italia, circa 1 donna su 10 in età fertile.

“In occasione del mese della consapevolezza sull’endometriosi – ha detto il Sindaco Zuccalà che ha incontrato concittadine attive nella campagna di sensibilizzazione di Endomarch Team Italy – illuminiamo di giallo uno dei nostri edifici simbolo, come stanno facendo in molte altre Città d’Italia, in segno di vicinanza a tutte le donne affette da questa patologia cronica e invalidante. Vogliamo sensibilizzare la cittadinanza, in particolare le nostre concittadine, invitandole a informarsi, monitorare e prevenire”.

(Il Faro online)