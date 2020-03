Scuderia Parisi, Amira Cannizzaro alla Kazan Kremlin Cup

Latina – La vera forza non è nel non cadere, ma dopo essere caduti, sapersi rialzare; è questa una delle tanti frasi celebri del leggendario leader dei Doors, Jim Morrison ma è anche diventata un mantra di vita di Mirko Parisi.

L’imprenditore di Latina e manager sportivo ha ripreso a macinare risultati riportando in alto in un solo mese la AS Parisi Boxe e la Scuderia Parisi Kalambay & Massai. E’ ripresa a gonfie vele l’attività sportiva della AS Parisi Boxe di Latina dove decine di ragazzi, ogni settimana, frequentano i corsi per imparare a boxare, dove la boxe è uno sport fatto di sacrifici, che aiuta a catalizzare costruttivamente le energie, toglie dalla strada e insegna che la vera forza sta nel non gettare la spugna.

La Scuderia Parisi Kalambay & Massai, in cui come manager Mirko Parisi ha messo insieme una squadra di boxer professionisti pronti a mietere risultati. La prima chiamata all’opera sarà Angela Mira Cannizzaro, L’atleta allenata da coach Totò Bartlolo, è campionessa categoria Supergallo e il prossimo 12 marzo salirà sul ring della Kazan Kremlin Cup 2020.

La Federazione Boxe della Repubblica del Tatarstan e la società di promozione Ratel Pro Fight hanno organizzato la nuova edizione del torneo nella piccola repubblica della federazione russa e Amira Cannizzaro sfiderà la pluricampionessa mondiale Sofia Ochigava. Un evento di rilevanza mondiale, che riapre la strada verso la vetta della boxe mondiale alla Scuderia Parisi, che intanto è in moto per portare un grande evento della nobile arte in provincia di Latina.

(Il Faro on line)